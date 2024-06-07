Под Новосибирском наказали водителя «ГАЗели», сбившего лося на трассе

В Болотнинском районном суде Новосибирской области рассмотрели дело Понкратова Алексея. Иск на него подало Минприроды региона. Ведомство требовало взыскать с мужчины, по вине которого погибло дикое животное, ущерб. Ранее Понкратов, управляя «ГАЗелью», сбил на трассе лося.
— 23 января 2023 года на автодороге Болотное-Мануйлово произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд автомобиля «Газель» под управлением Понкратова А. В. на дикое животное — лося. Лось в результате наезда погиб, — сообщили в Болотнинском районном суде Новосибирской области.
Лось в результате наезда авто погиб. Из-за этого окружающая среда, по данным Минприроды, потерпела ущерб в 80 тысяч рублей.
Суд удовлетворил иск Минприроды — с Понкратова взыскали 80 тысяч рублей, а также госпошлину в 2600.