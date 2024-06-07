Под Новосибирском наказали водителя «ГАЗели», сбившего лося на трассе

— 23 января 2023 года на автодороге Болотное-Мануйлово произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд автомобиля «Газель» под управлением Понкратова А. В. на дикое животное — лося. Лось в результате наезда погиб, — сообщили в Болотнинском районном суде Новосибирской области.