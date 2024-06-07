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Дожди и духота: какая часть Приморья избежит осадков на выходных

В Приморье на выходных пройдут дожди, потеплеет.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 2 м/с 70% 751 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

На предстоящих выходных в Приморье ожидается довольно дождливая погода. Особенно сильные осадки пройдут в воскресенье, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В субботу, 8 июня, на юге края морось, в остальных частях региона ожидается пасмурная погода, но без осадков. Правда, в некоторых муниципалитетах их можно будет заметить после обеда. Максимальные температуры составят +15…+22 °С, в центральных районах: +23…+28 °С.

Во Владивостоке сохранится туман, будет влажно. Температура воздуха достигнет +13…+16 °С.

В воскресенье дожди пройдут повсеместно, столбики термометра покажут +19…+25 °С, на побережье: +12…+17 °С. В дальневосточной столице ситуация такая же.

Отметим, что такая погода сохранится и на следующей неделе: переменная облачность ожидается только к среде.

Ранее «КП» писала, что 12 июня пройдет массовая викторина на знание истории и современных тенденций. Победители получат 300 тысяч рублей.