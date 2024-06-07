Дожди и духота: какая часть Приморья избежит осадков на выходных

В субботу, 8 июня, на юге края морось, в остальных частях региона ожидается пасмурная погода, но без осадков. Правда, в некоторых муниципалитетах их можно будет заметить после обеда. Максимальные температуры составят +15…+22 °С, в центральных районах: +23…+28 °С.