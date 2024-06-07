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«ЛизаАлерт»: в Новосибирске был найден пропавший ранее 7-летней ребенок

Ребенок пропал в четверг, 6 июня, уйдя из дома в неизвестном направлении.

Источник: Соцсети

При содействии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске был найден живым пропавший 7-летний мальчик. 6 июня в группе отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована информация о пропаже ребенка в Дзержинском районе Новосибирска.

Позднее волонтеры сообщили, что ребенок был найден живым.

«Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Ребенок пропал в четверг, 6 июня, уйдя из дома в неизвестном направлении. Благодаря оперативным действиям волонтеров и правоохранительных органов мальчик был своевременно обнаружен и возвращен родителям.

Ранее BFM-Новосибирск писал о новом молодёжном движение Новосибирска и его негативных последствиях.