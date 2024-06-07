«ЛизаАлерт»: в Новосибирске был найден пропавший ранее 7-летней ребенок

При содействии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске был найден живым пропавший 7-летний мальчик. 6 июня в группе отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована информация о пропаже ребенка в Дзержинском районе Новосибирска.