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Названы причины отмены концерта стендап-комика Сергея Орлова в Перми

Выступление должно было состояться 6 июня.

Источник: Freepik

Причины отмены концерта стендап-комика Сергея Орлова (18+) в Перми.

Речь идёт о выступлении, которое должно было состояться в СК имени Сухарева 6 июня. Однако в тот же день стало известно о том, что мероприятие не состоится.

Как сообщает 59.RU, в СК имени Сухарева в качестве причины отмены концерта назвали организационные моменты. По данным площадки, организаторы выступления не о мероприятии в правоохранительные органы и не получили взамен план безопасности, а без него проводить мероприятия запрещено.

В телеграм-канале Сергея Орлова причины отмены концерта в Перми назвали вечером 6 июня. Там речь шла о переносе выступлений сразу в нескольких городах.

«Мы вынуждены перенести концерты тура “Переходный возраст” в городах Челябинск, Пермь, Ижевск и Киров в связи с нестабильным состоянием здоровья артиста», — говорится в сообщении команды комика.

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