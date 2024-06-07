Названы причины отмены концерта стендап-комика Сергея Орлова в Перми

Причины отмены концерта стендап-комика Сергея Орлова (18+) в Перми.
Речь идёт о выступлении, которое должно было состояться в СК имени Сухарева 6 июня. Однако в тот же день стало известно о том, что мероприятие не состоится.
Как сообщает 59.RU, в СК имени Сухарева в качестве причины отмены концерта назвали организационные моменты. По данным площадки, организаторы выступления не о мероприятии в правоохранительные органы и не получили взамен план безопасности, а без него проводить мероприятия запрещено.
В телеграм-канале Сергея Орлова причины отмены концерта в Перми назвали вечером 6 июня. Там речь шла о переносе выступлений сразу в нескольких городах.
«Мы вынуждены перенести концерты тура “Переходный возраст” в городах Челябинск, Пермь, Ижевск и Киров в связи с нестабильным состоянием здоровья артиста», — говорится в сообщении команды комика.