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Началась разработка проекта реконструкции дорожного полотна с заменой трамвайных путей в центре Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — В центре Иркутска на нескольких улицах планируют провести реконструкцию дорожного полотна и замену трамвайных путей.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Администрация города определила подрядчика, который подготовит проектную документацию.

«Исполнителю — ООО “Северо-западная инжиниринговая компания” — предстоит осуществить инженерные изыскания, создать план территории, учесть обустройство ливневой канализации, тротуаров с покрытием плиткой, велодорожек, дополнительных полос и светофоров, обновленной сети электротранспорта. Проектная документация должна быть подготовлена не позднее 10 декабря 2025 года», — прокомментировал директор МКУ «Проектный офис дорожной деятельности» Иван Сунгатулин.

Реализация проекта запланирована в 2026—2030 годах. Предполагается, что работы проведут в два этапа. В рамках первого реконструируют улицу Степана Разина на участке от Глазковского моста до улицы Горького; Горького — от Степана Разина до Ленина; Ленина — от Горького до Дзержинского и от Дзержинского до Тимирязева.

В рамках второго этапа капитально обновят улицу Тимирязева на участке от Ленина до Партизанской, а также от Партизанской до Декабрьских Событий, включая реконструкцию тяговой подстанции. Этапы могут быть скорректированы при проектировании, сообщает пресс-служба мэрии.

«Городские трамвайные сети нуждаются в обновлении. Делаем все возможное, чтобы жители могли с комфортом пользоваться электротранспортом. Будем менять старые пути на малошумные с автоматизированным переводом стрелок, оборудовать посадочные площадки с павильонами и информационными табло. Работы планируем провести за счет средств городского бюджета», — отметил мэр Руслан Болотов.