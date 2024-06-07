Началась разработка проекта реконструкции дорожного полотна с заменой трамвайных путей в центре Иркутска

Реализация проекта запланирована в 2026—2030 годах. Предполагается, что работы проведут в два этапа. В рамках первого реконструируют улицу Степана Разина на участке от Глазковского моста до улицы Горького; Горького — от Степана Разина до Ленина; Ленина — от Горького до Дзержинского и от Дзержинского до Тимирязева.