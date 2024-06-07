Началась разработка проекта реконструкции дорожного полотна с заменой трамвайных путей в центре Иркутска

Администрация города определила подрядчика, который подготовит проектную документацию.
«Исполнителю — ООО “Северо-западная инжиниринговая компания” — предстоит осуществить инженерные изыскания, создать план территории, учесть обустройство ливневой канализации, тротуаров с покрытием плиткой, велодорожек, дополнительных полос и светофоров, обновленной сети электротранспорта. Проектная документация должна быть подготовлена не позднее 10 декабря 2025 года», — прокомментировал директор МКУ «Проектный офис дорожной деятельности» Иван Сунгатулин.
В рамках второго этапа капитально обновят улицу Тимирязева на участке от Ленина до Партизанской, а также от Партизанской до Декабрьских Событий, включая реконструкцию тяговой подстанции. Этапы могут быть скорректированы при проектировании, сообщает пресс-служба мэрии.
«Городские трамвайные сети нуждаются в обновлении. Делаем все возможное, чтобы жители могли с комфортом пользоваться электротранспортом. Будем менять старые пути на малошумные с автоматизированным переводом стрелок, оборудовать посадочные площадки с павильонами и информационными табло. Работы планируем провести за счет средств городского бюджета», — отметил мэр Руслан Болотов.