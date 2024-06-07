Ученые доказали, что выпивать перед полетом и во время опасно для жизни

По информации Medical Xpress, влияние спиртного на организм больше всего ощущается во время дальних перелетов.
Как выяснилось, алкоголь плюс давление в самолете снижают содержание кислорода в крови и повышают частоту сердечных сокращений даже у молодых и здоровых людей. Чем больше человек выпил, тем сильнее могут быть эти эффекты, особенно среди пожилых пассажиров и людей из группы риска сердечных заболеваний.
Спиртное расслабляет стенки кровеносных сосудов, увеличивая пульс во время сна, что схоже с эффектом гипобарической гипоксии. Поэтому исследователи хотели выяснить, может ли сочетание алкоголя и давления в салоне самолета на высоте полета оказывать негативный эффект на спящих пассажиров. Людей в возрасте от 18 до 40 лет разделили на две группы — половину отправили в лабораторию сна с нормальным атмосферным давлением (на уровне моря), а другую половину — в высотную камеру, имитирующую давление в салоне самолета на крейсерской высоте (2438 м над уровнем моря).
Участники исследования выпивали по две банки пива (крепостью 5%) или два бокала вина (12%). Сочетание алкоголя и давления на высоте привело к падению уровня кислорода в среднем до чуть более 85%. Чтобы это компенсировать, организм увеличивал пульс в среднем почти до 88 ударов в минуту во время сна. У тех, кто спал в высотной камере, но не употреблял спиртное, средний пульс не превышал 73 удара в минуту, а уровень кислорода не падал ниже 95%.
Исследователи отмечают, что в совокупности эти результаты указывают на то, что даже у молодых и здоровых людей сочетание алкоголя со сном на высоте создает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может привести к обострению симптомов у пациентов с сердечными или легочными заболеваниями.