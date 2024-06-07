Ученые доказали, что выпивать перед полетом и во время опасно для жизни

Участники исследования выпивали по две банки пива (крепостью 5%) или два бокала вина (12%). Сочетание алкоголя и давления на высоте привело к падению уровня кислорода в среднем до чуть более 85%. Чтобы это компенсировать, организм увеличивал пульс в среднем почти до 88 ударов в минуту во время сна. У тех, кто спал в высотной камере, но не употреблял спиртное, средний пульс не превышал 73 удара в минуту, а уровень кислорода не падал ниже 95%.