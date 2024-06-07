В Башкирии для отдыхающих открыт 141 официальный пляж. Последние 10 будут запущены в ближайшую неделю. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов.
«Основным условием безопасного отдыха на водоемах является купание только в разрешенных местах, где дежурят спасатели, есть средства спасения, дно очищено от всех опасных предметов, течение не сильное и под водой нет ям и водорослей, — отметил Марат Латыпов. — В этом году поступило уже 27 сообщений о происшествиях на воде, 21 человек погиб, среди них трое детей. В купальный сезон, который стартовал 1 июня, погибших пока нет, пусть так и будет дальше».
По данным ведомства, за последение пять лет на воде чаще гибли люди в Уфе, Уфимском районе, Краснокамском, Белорецком, Мелеузовском, Учалинском, Стерлитамакском и Ишимбайском районах.
Для минимизации количества несчастных случаев, на пляжах с этого года организуют спасательные посты. Мобильные спасательные пункты будут выезжать на самые популярные несанкционированные места для купания. Планируется, что в этом году такие посты появятся в Калтасинском, Краснокамском, Стерлитамакском районах, а также в Стерлитамаке и Октябрьском. В 2025-м — в Бижбулякском, Бурзянском, Гафурийском. Нуримановском, Татышлинском районах и в Салавате.