В Башкирии для отдыхающих открыт 141 официальный пляж

«Основным условием безопасного отдыха на водоемах является купание только в разрешенных местах, где дежурят спасатели, есть средства спасения, дно очищено от всех опасных предметов, течение не сильное и под водой нет ям и водорослей, — отметил Марат Латыпов. — В этом году поступило уже 27 сообщений о происшествиях на воде, 21 человек погиб, среди них трое детей. В купальный сезон, который стартовал 1 июня, погибших пока нет, пусть так и будет дальше».