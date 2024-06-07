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День города в Красноярске: куда пойти на праздник 7 июня

«МК в Красноярске» расскажет, куда пойти 7 июня, какие будут праздники.

Источник: Reuters

В этом году Красноярску исполняется 396 лет. Праздник будет идти целых три дня, но начнется 7 июня. Лозунгом торжества станет тема семейных ценностей.

В 10 утра состоялась церемония открытия летнего сезона Трудового отряда мэра. Она прошла у стелы «Красноярск — город трудовой доблести».

Совсем скоро, в 11:00 начнется праздник русской культуры на Горького, 27. Мероприятие будет длиться до 13:00.

Также в 12:00 на площади перед мэрией (Карла Маркса, 93) поднимут флаг города.

Из-за того, что день рабочий, программа на сегодня небольшая. Так, с 19:00 до 21:00 на Центральной набережной пройдет парад творчества. Будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы.

Отметим, что салюта в этом году не будет.

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