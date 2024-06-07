В Омске активно ищут продавцов и рабочих

В мае омские работодатели стали активно искать персонал. Больше всего их интересовали специалисты из рабочих сфер и продаж.
Аналитики hh.ru представили топ-5 наиболее востребованных сотрудников в регионе:
представители сферы «Рабочий персонал» (27% от всех вакансий) из направлений «Строительство, недвижимость» (20%) «Производство, сервисное обслуживание» (19%) «Продажи, обслуживание клиентов» (18%) «Транспорт, логистика, перевозки» (14%).
По итогам последнего весеннего месяца, у Омской области среди сибирских регионов один из самых низких показателей роста спроса на персонал.
Напоминаем, что в июне омичей ждёт короткая рабочая неделя. После этого сокращённая неделя будет только в ноябре.