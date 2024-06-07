Топ-5 новостей в Молдове на 7 июня

1. Через Кишиневский аэропорт летать не только опасно — могут довести до инфаркта издевательствами, но и дорого: Почему авиабилеты на морские курорты из Ясс стоят в два раза дешевле.
2. Украина угрожает полностью закрыть границу с Молдовой, если власть в Кишиневе изменится: «Это не дает права в таком наглом стиле говорить, что если вы не тех изберете, то мы вам устроим».
3. Знаменитых молдавских артистов из ансамбля «Жок» из-за поездки в Питер не пустят домой: Руководство боится, что у танцоров «будут неприятности».
4. Жилье за сотни тысяч евро в Кишиневе никто не покупает: Стоит ли ждать, когда подешевеет или забыть о покупке квартиры навсегда.
5. Жара в Молдове не спадёт и в ближайшие дни, прохладу не ждите: Кратковременные дожди в расчёт можно не брать.