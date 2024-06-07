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Топ-5 новостей в Молдове на 7 июня

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 7 июня 2024 года.

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Источник: Комсомольская правда

1. Через Кишиневский аэропорт летать не только опасно — могут довести до инфаркта издевательствами, но и дорого: Почему авиабилеты на морские курорты из Ясс стоят в два раза дешевле.

2. Украина угрожает полностью закрыть границу с Молдовой, если власть в Кишиневе изменится: «Это не дает права в таком наглом стиле говорить, что если вы не тех изберете, то мы вам устроим».

3. Знаменитых молдавских артистов из ансамбля «Жок» из-за поездки в Питер не пустят домой: Руководство боится, что у танцоров «будут неприятности».

4. Жилье за сотни тысяч евро в Кишиневе никто не покупает: Стоит ли ждать, когда подешевеет или забыть о покупке квартиры навсегда.

5. Жара в Молдове не спадёт и в ближайшие дни, прохладу не ждите: Кратковременные дожди в расчёт можно не брать.

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