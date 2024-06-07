«Горзеленстрой» стал находить украденные с улиц Хабаровска вазоны с цветами

— В этом году у нас пропало два больших вазона. Один был установлен на «Стрелке», второй — на улице Большая. В прошлом году тоже была кража на «Стрелке», но нам позвонил доброжелатель и сообщил, что его забрали и установили в соседнем дворе, где мы его и обнаружили, — рассказала директор «Горзеленстроя» Зоя Русина. Также она добавила, что в прошлом году их предприятие на клумбах Уссурийского бульвара специально высадило многолетние цветы, но в этом году часть уже выкопали злоумышленники и пришлось высаживать заново.