«Горзеленстрой» стал находить украденные с улиц Хабаровска вазоны с цветами

В Хабаровске в этом сезоне возобновились кражи уличных цветов. Проблеме этой уже несколько лет. Помимо растений стали пропадать и вазоны, которые устанавливает «Горзеленстрой». В основном это касается Уссурийского бульвара, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как уточняется, кражи именно на Уссурийском бульваре связаны с тем, что по нему идут на пригородные теплоходы дачники, выкапывают с клумб цветы и увозят на свои садовые участки, расположенные на островах и левобережье Амура.
— В этом году у нас пропало два больших вазона. Один был установлен на «Стрелке», второй — на улице Большая. В прошлом году тоже была кража на «Стрелке», но нам позвонил доброжелатель и сообщил, что его забрали и установили в соседнем дворе, где мы его и обнаружили, — рассказала директор «Горзеленстроя» Зоя Русина. Также она добавила, что в прошлом году их предприятие на клумбах Уссурийского бульвара специально высадило многолетние цветы, но в этом году часть уже выкопали злоумышленники и пришлось высаживать заново.