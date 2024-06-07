Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на выходные 8 и 9 июня

В пятницу, 7 июня, на территории области ожидаются особенно сильные, хотя и кратковременные дожди, грозы и град. Днём воздух прогреется до +26…+31, но на севере — лишь до +20…+25. Западный и северо-западный ветер при грозах будет мощным, до 25 метров в секунду. Две ближайшие ночи будет 11−16 градусов выше ноля, днём в субботу и воскресенье — максимум +16…+21, и лишь на юге области столбики уличных термометров продолжат подниматься до приятных +28 градусов. Осадки с грозами задержатся на все выходные.