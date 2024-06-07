Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на выходные 8 и 9 июня

В пятницу, 7 июня, на территории области ожидаются особенно сильные, хотя и кратковременные дожди, грозы и град. Днём воздух прогреется до +26…+31, но на севере — лишь до +20…+25. Западный и северо-западный ветер при грозах будет мощным, до 25 метров в секунду. Две ближайшие ночи будет 11−16 градусов выше ноля, днём в субботу и воскресенье — максимум +16…+21, и лишь на юге области столбики уличных термометров продолжат подниматься до приятных +28 градусов. Осадки с грозами задержатся на все выходные.
В Челябинске 7 июня ожидается последний тёплый день на этой неделе — до +28. В оба выходных — максимум +19…+21, по ночам — до +13…+15. Все трое суток в городе продолжатся кратковременные дожди разной интенсивности и грозы. По данным долгосрочного прогноза от сервиса «Яндекс. Погода», 25-градусное тепло вернётся в мегаполис на следующей неделе.
Напомним, в эту субботу, 8 июня, в Челябинске пройдёт один из самых ярких праздников города — Сабантуй. Его проведут на нескольких площадках парка культура и отдыха имени Гагарина. А на Театральной площади состоится фестиваль ретроавтомобилей «Машина времени».