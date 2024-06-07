Три новых блока электростанций построят в Иркутской области

Три новых блока электростанций с совокупной мощностью до 690 МегаВатт построят в Иркутской области для покрытия дефицита мощности и энергии в юго-восточной части Объединённой энергосистемы Сибири. Общий объём инвестиций в проект от частного инвестора составит до 331 миллиарда рублей.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, соглашение о строительстве новых объектов электрогенерации подписали на Петербургском экономическом форуме. Подписи под документом поставили глава региона Игорь Кобзев и представитель энергетической компании. Соглашение также предусматривает сотрудничество при подготовке программ развития региона.
На юге Иркутской области наблюдается серьёзный рост энергопотребления — пропускные возможности сетей на данный момент уже превышены. В то же время в регионе растёт инвестиционная активность. Реализуется более 180 проектов, и многие из них связаны с дополнительной серьёзной нагрузкой на сети.