Три новых блока электростанций построят в Иркутской области

На юге Иркутской области наблюдается серьёзный рост энергопотребления — пропускные возможности сетей на данный момент уже превышены. В то же время в регионе растёт инвестиционная активность. Реализуется более 180 проектов, и многие из них связаны с дополнительной серьёзной нагрузкой на сети.