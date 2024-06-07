Вашингтон
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три новых блока электростанций построят в Иркутской области

Общий объём инвестиций в проект от частного инвестора составит до 331 миллиарда рублей.

Источник: Аргументы и факты

Три новых блока электростанций с совокупной мощностью до 690 МегаВатт построят в Иркутской области для покрытия дефицита мощности и энергии в юго-восточной части Объединённой энергосистемы Сибири. Общий объём инвестиций в проект от частного инвестора составит до 331 миллиарда рублей.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, соглашение о строительстве новых объектов электрогенерации подписали на Петербургском экономическом форуме. Подписи под документом поставили глава региона Игорь Кобзев и представитель энергетической компании. Соглашение также предусматривает сотрудничество при подготовке программ развития региона.

На юге Иркутской области наблюдается серьёзный рост энергопотребления — пропускные возможности сетей на данный момент уже превышены. В то же время в регионе растёт инвестиционная активность. Реализуется более 180 проектов, и многие из них связаны с дополнительной серьёзной нагрузкой на сети.

энергетика