Куда можно сходить во время летнего отдыха детям в Алматы

«В этом году летним отдыхом будет охвачено 266 тыс. детей. В приоритете у нас дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей. В этот раз мы организовали для детей этнолагеря и спортивные. Наша цель — приобщить детей к культуре и спорту. Чтобы отдых был полезным, функциональным и был направлен на развитие детей. Немаловажно отметить, что во всех пришкольных лагерях организовано бесплатное горячее питание».