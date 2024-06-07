Куда можно сходить во время летнего отдыха детям в Алматы

В ходе мониторинга участников ознакомили с программой трех пришкольных лагерей, лагеря на базе Алматинского технологического колледжа и Центра инновационного творчества школьников Алатауского района.
Первым местом посещения стала общеобразовательная школа № 57, где впервые в этом году открылся этнический лагерь. На территории школы установлены юрты с традиционным внутренним убранством. В них для школьников устраивают национальные игры, конкурсы и викторины. Детей учат готовить баурсаки, курт, играть на домбре, заниматься декоративно-прикладным искусством. Все это организовано для полного погружения детей в особенности национальных традиций, казахских ценностей, культуры и обычаев.
«В этом году летним отдыхом будет охвачено 266 тыс. детей. В приоритете у нас дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей. В этот раз мы организовали для детей этнолагеря и спортивные. Наша цель — приобщить детей к культуре и спорту. Чтобы отдых был полезным, функциональным и был направлен на развитие детей. Немаловажно отметить, что во всех пришкольных лагерях организовано бесплатное горячее питание».
Следующим объектом посещения стал спортивный лагерь при школе № 63, где журналистам показали, как здесь организован отдых. Ежедневно вожатые занимают детей интеллектуальными и творческими игры, устраивают спортивные конкурсы и викторины. Всего таких лагерей в городе открылось 16.
Далее участники ознакомились с работой летних лагерей на базе Алматинского технологического колледжа в Ауэзовском районе. Особенностью этих лагерей является совмещение приятного с полезным: отдых и профессиональная ориентация. Это стало возможным благодаря проекту «Лето — с будущей профессией».
В рамках пресс-тура участников пригласили на кухню, где учащиеся 8-х классов городских школ учились готовить итальянскую пасту. В целом здесь школьники могут пройти мастер-классы по поварскому, кондитерскому, пекарскому делу, а также получить навыки работы обслуживания клиентов в качестве бариста и официанта.
«Я посещаю кондитерские курсы при лагере, научилась печь кексы, теперь знаю рецептуру. Мне нравится, что здесь за короткий срок может изучить рецепт, приготовить, понять, где совершил ошибку. Обычно такие мастер-классы платные, а здесь бесплатно можно научиться, продукты нам предоставляют».
В завершение пресс-тура участники посетили Центр инновационного творчества школьников Алатауского района. Для детей разработана специальная программа: в летнее время обучающие занятия проводятся в игровой форме. Это сделано для вовлечения детей. При лагере дети могут посещать такие занятия, как изостудия, вокально-эстрадный кружок, спортивные секции, робототехника, авиамоделирование, рисование, мобилография и танцы.
Особое внимание уделено детям с особыми потребностями. Для них предусмотрены секции, нацеленные на развитие мелкой моторики.
«Члены социальной комиссии при Общественном совете провели рейтинг по пришкольным лагерям города. Лагеря оценивались по следующим критериям: условия размещения, организация питания, обеспечение безопасности и инклюзивности, состояние инфраструктуры
и т. д.В целом хотим отметить, что работа городских пришкольных лагерей хорошо организована, детям предоставляется широкий спектр проведения досуга».