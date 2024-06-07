У озера Чан во Владивостоке частично провалилась беговая дорожка

Напомним, что накануне на набережной Спортивной гавани провалилась часть брусчаточного покрытия, в результате чего образовалась яма. Прогуливавшийся в это время мужчина угодил в образовавшийся провал. Вылезти из ямы ему помогли прохожие. Сообщается, что обошлось без травм.