У озера Чан во Владивостоке частично провалилась беговая дорожка

Прокуратура Первореченского района Владивостока начала проверку по поводу повреждения частей беговой дорожки у озера Чан, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предварительно установлено, что дорожка находится под управлением спортивной школы «Лидер», основанной администрацией краевой столицы. Представитель прокуратуры и заместитель начальника административно-территориального управления выехали на место инцидента.
Участок был огражден сигнальной лентой, и должностному лицу было выдано предупреждение об ответственности за возможные травмы посетителей из-за недостаточного обслуживания объектов.
По итогам проверки будет принята полная серия мер со стороны прокуратуры. Комплексный осмотр территории также проведен для оценки необходимости дальнейших ремонтных работ. Устранение дефектов находится под контролем.
Напомним, что накануне на набережной Спортивной гавани провалилась часть брусчаточного покрытия, в результате чего образовалась яма. Прогуливавшийся в это время мужчина угодил в образовавшийся провал. Вылезти из ямы ему помогли прохожие. Сообщается, что обошлось без травм.