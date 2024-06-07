В Омске изменили схему движения на популярном перекрёстке

в первой фазе разрешается движение транспорта на разрешающий сигнал основной и дополнительной секции светофора прямо в направлении улицы 25 лет Октября, поворот налево на улицу Рождественского, а также разворот; во второй фазе разрешается движение транспорта с Иртышской набережной прямо в направлении улицы 25 лет Октября, а также движение прямо и направо с улицы 25 лет Октября на разрешающий сигнал основных секций светофора; в третьей фазе разрешается движение транспорта с улицы Рождественского налево и направо на разрешающий сигнал основной секции светофора; четвертная (пешеходная) фаза включается при нажатии вызывной кнопки, при этом движение транспорта на перекрестке запрещается, движение пешеходов разрешается по регулируемым пешеходным переходам в створе улиц Иртышская набережная и Рождественского.