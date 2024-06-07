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В Омске изменили схему движения на популярном перекрёстке

Светофорное регулирование будет осуществляться в четырёх фазах.

Источник: Администрация Омска

В Ленинском округе внесли корректировки в схему организации движения на пересечении улиц Иртышская набережная — Рождественского — 25 лет Октября. Об этом мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своём телеграм-канале.

Светофорное регулирование на этом перекрёстке будет осуществляться в четырёх фазах:

в первой фазе разрешается движение транспорта на разрешающий сигнал основной и дополнительной секции светофора прямо в направлении улицы 25 лет Октября, поворот налево на улицу Рождественского, а также разворот; во второй фазе разрешается движение транспорта с Иртышской набережной прямо в направлении улицы 25 лет Октября, а также движение прямо и направо с улицы 25 лет Октября на разрешающий сигнал основных секций светофора; в третьей фазе разрешается движение транспорта с улицы Рождественского налево и направо на разрешающий сигнал основной секции светофора; четвертная (пешеходная) фаза включается при нажатии вызывной кнопки, при этом движение транспорта на перекрестке запрещается, движение пешеходов разрешается по регулируемым пешеходным переходам в створе улиц Иртышская набережная и Рождественского.

При следовании с улицы 25 лет Октября движение транспорта разрешается с первой полосы прямо и направо, а также со второй полосы только в прямом направлении.