Житель Минска отсудил у ветклиники 1795 рублей из-за двух операций у кота

Житель Минска отсудил у ветеринарной клиники более 1795 рублей из-за двух операций у кота. Подробности рассказали в пресс-службе Минского городского суда.
В сообщении говорится, что 26 февраля 2024 года суд рассмотрел гражданское дело по иску со стороны «Регионального общества защиты потребителей» в интересах минчанина к ветклинике «Антистресс».
В исковом заявлении было сказано, что 3 мая 2023 года истец обратился в указанное заведение за оказанием ветпомощи коту по причине подозрения на вывих лапы. Животному был поставлен диагноз — внутрисуставной перелом в лучезапястном суставе, многооскольчатый перелом лучевой и локтевой кости. Коту сделали операцию и назначили лечение.
Однако при повторном приеме после проведения рентгенологического исследования было обнаружено, что конструкция, которая была установлена на кость животного, распалась при проведении операции. По указанной причине 4 мая 2023 года коту провели повторную операцию с другим методом фиксации конструкции, а также назначили новое лечение.
Минчанин 9 мая 2023 года обратился в другую ветеринарную клинику, где животному вновь провели операцию по извлечению конструкции, установили новую конструкцию, назначили другое лечение. Со стороны мужчины к первой ветклинике возникли претензии из-за некачественных услуг. Судебная экспертиза показала, что коту действительно выбрали способ лечения, который не обеспечил надлежащую фиксацию сустава.
Суд Партизанского района Минска постановил расторгнуть договор возмездного оказания ветуслуг. Также в пользу жителя Минска взыскали уплаченные за оказанные услуги 995,76 рубля, неустойку в размере 600 рублей, компенсацию морального вреда в 200 рублей. Общая сумма составила более 1795,76 рубля.