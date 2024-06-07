Житель Минска отсудил у ветклиники 1795 рублей из-за двух операций у кота

Однако при повторном приеме после проведения рентгенологического исследования было обнаружено, что конструкция, которая была установлена на кость животного, распалась при проведении операции. По указанной причине 4 мая 2023 года коту провели повторную операцию с другим методом фиксации конструкции, а также назначили новое лечение.