Двадцать шахматных столов установили на Гоголевском бульваре

«20 шахматных столов оснащены всем необходимым для игры. Каждое утро администраторы площадки расставляют шахматы для всех желающих, а информационная табличка с QR-кодом позволяет получить ответы на организационные вопросы. Кроме того, в рамках шахматного клуба организована ретроспективная фотовыставка. Она дает возможность погрузиться в историю игры в шахматы на свежем воздухе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что свои мероприятия на Гоголевском бульваре планирует провести Федерация шахмат России. В частности, к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля, будет приурочен ряд турниров и сеанс одновременной игры. Кроме того, планируется провести турниры 8 и 23 июня, 6 июля, 3 и 18 августа, 14 и 29 сентября.
«Гоголевский бульвар — неслучайное место для любителей игры. В 1956 году в д. 14 открылся Центральный шахматный клуб СССР. Сегодня это Центральный дом шахматиста имени Ботвинника, в котором находятся Федерация шахмат России, Русская шахматная школа и Музей шахмат», — говорится в материале.
Как пояснили в пресс-службе, новое пространство организовали в целях популяризации шахмат, возрождения городской традиции игры под открытым небом, вовлечения детей и молодежи в этот вид спорта. Появление шахматного клуба стало возможным благодаря взаимодействию Федерации шахмат России, Российского военно-исторического общества, Российского фонда культуры при поддержке Правительства Москвы.