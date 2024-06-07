Двадцать шахматных столов установили на Гоголевском бульваре

«20 шахматных столов оснащены всем необходимым для игры. Каждое утро администраторы площадки расставляют шахматы для всех желающих, а информационная табличка с QR-кодом позволяет получить ответы на организационные вопросы. Кроме того, в рамках шахматного клуба организована ретроспективная фотовыставка. Она дает возможность погрузиться в историю игры в шахматы на свежем воздухе», — говорится в сообщении.