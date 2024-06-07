Стало известно, из-за чего омский визажист требует с Лерчек более 1 млн

Портал Super.ru сообщил, что омичка Арина Чумак обратилась в суд с иском к блогеру Валерии Чекалиной из-за дорогостоящих курсов.
В распоряжении реакции Super.ru появилась досудебная претензия Чумак к Чекалиной. В ней говорится, что омичка прошла премиальные курсы блогера «PRO Запуск», которые стоили 1.8 млн руб. Блогер обещала предоставить своим ученикам план по личностному росту, развитию и повышению доходов. Однако ничего из этого визажист не получила.
В претензии говорится, что сначала омичка обратилась к Лерчек напрямую. Та, узнав о претензиях Арины, предложила девушке расторгнуть договор и вернуть 800 тысяч рублей, миллион оставив себе. Чумак такие условия не устроили и она обратилась в суд.
Ранее мы сообщали, что Чумак требует с Чекалиной более 1 миллиона рублей.