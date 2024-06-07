Стало известно, из-за чего омский визажист требует с Лерчек более 1 млн

В претензии говорится, что сначала омичка обратилась к Лерчек напрямую. Та, узнав о претензиях Арины, предложила девушке расторгнуть договор и вернуть 800 тысяч рублей, миллион оставив себе. Чумак такие условия не устроили и она обратилась в суд.