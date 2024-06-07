В Омском аэропорту задержали рейсы

В пятницу, 7 июня, в Омском аэропорту задержали несколько рейсов в Новосибирск. Вероятно, это произошло из-за сильного дождя в нашего городе и тумана в соседнем.
Так, изменилось расписание авиакомпаний «Смартавиа», «Ютэйр» и «Сибирь». Самолёта должны были вылететь в 8:30, 9:00 и 10:00. Судя по информации онлайн-табло, посадка на первые два рейса уже завершилась, а борт последней компании задержан до 11:30.
Напомним, 6 июня с компанией-инвестором «Аэропорты регионов» было подписано концессионное соглашение по строительству нового аэропорта Омск-Фёдоровка. Планируется, что воздушная гавань сможет обслуживать свыше 3,5 млн пассажиров в год, что практически в два раза больше, чем пассажиропоток действующего Омского аэропорта. По словам главы региона, проектирование воздушной гавани начнётся уже в этом году. К концу 2028 года строительство Омск-Фёдоровки завершится. Откроется современный аэропорт со взлётно-посадочной полосой в 3 200 метров. Последняя, в свою очередь, сможет принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолётов.
Ранее в Омском аэропорту рассказывали о новых дополнительных мерах безопасности, сославшись на указания Росавиации. Ограничения ввели на содержимое ручной клади.