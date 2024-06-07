В Омском аэропорту задержали рейсы

Напомним, 6 июня с компанией-инвестором «Аэропорты регионов» было подписано концессионное соглашение по строительству нового аэропорта Омск-Фёдоровка. Планируется, что воздушная гавань сможет обслуживать свыше 3,5 млн пассажиров в год, что практически в два раза больше, чем пассажиропоток действующего Омского аэропорта. По словам главы региона, проектирование воздушной гавани начнётся уже в этом году. К концу 2028 года строительство Омск-Фёдоровки завершится. Откроется современный аэропорт со взлётно-посадочной полосой в 3 200 метров. Последняя, в свою очередь, сможет принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолётов.