«53 дня в больнице»: врачи областной больницы спасли пожилого омича от неминуемой смерти

Врачи Омской областной клинической больницы на протяжении двух месяцев боролись за жизнь 73-летнего пенсионера с множественными нарушениями работы органов. За это время ему перелили более 3 литров крови. Историю спасения омича рассказали в региональном минздраве.
За два месяца до того, как пенсионер попал в областную больницу, у него стали отекать ноги и появилась одышка. Омич, чувствуя ухудшение самочувствия, ходил по больницам. Медики поставили диагноз «тромбоз глубоких вен», было подозрение на новообразование брюшной полости, правого легкого.
Когда пожилой мужчина проходил очередное обследование в одной из больниц, врачи заподозрили у него наличие артериовенозного свища с массивным сбросом артериальной крови в венозное русло. Тогда его направили в областную больницу.
Хирурги провели операцию, чтобы устранить аневризму и артериально-венозный сброс. В ходе вмешательства медики впервые использовали метод временного прекращения кровотока, который позволил значительно уменьшить кровопотерю.
— После устранения аневризмы, осложненной свищем, все усилия медицинских работников были направлены на устранение связанных с основным заболеванием осложнений. Пациенту многократно выполнялись плевральные пункции для удаления жидкости из плевральных полостей и расправления лёгких. Возникала даже необходимость наложения плеврального дренажа, в связи с чем М. переводился для лечения в хирургическое торакальное отделение, — рассказал руководитель регионального сосудистого центра Областной клинической больницы Виктор Дударев.
Из-за нарушенного кровообращения и давления аневризмы на мочевой пузырь у омича развился некротический цистит. Ему потребовалась операция.
С момента операции пенсионеру было перелито более 3 литров компонентов крови — эритроцитов и плазмы.
Спустя 53 дня лечения в Областной клинической больницы состояние пациента стабилизировалось. Его выписали для продолжения амбулаторного лечения.