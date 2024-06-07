«53 дня в больнице»: врачи областной больницы спасли пожилого омича от неминуемой смерти

Врачи Омской областной клинической больницы на протяжении двух месяцев боролись за жизнь 73-летнего пенсионера с множественными нарушениями работы органов. За это время ему перелили более 3 литров крови. Историю спасения омича рассказали в региональном минздраве.

За два месяца до того, как пенсионер попал в областную больницу, у него стали отекать ноги и появилась одышка. Омич, чувствуя ухудшение самочувствия, ходил по больницам. Медики поставили диагноз «тромбоз глубоких вен», было подозрение на новообразование брюшной полости, правого легкого.

Когда пожилой мужчина проходил очередное обследование в одной из больниц, врачи заподозрили у него наличие артериовенозного свища с массивным сбросом артериальной крови в венозное русло. Тогда его направили в областную больницу.

Комплексное обследование позволило поставить точный диагноз — «аневризма аорты в области бифуркации с прорывом в систему нижней полой вены». При аневризме стенка аорты расширяется и может разорваться. Без хирургического лечения разрыв стенки приводит к смерти пациента в 100% случаев. В большинстве случае при разрыве аневризмы кровь попадает в кишечник, пищевод, трахею, брюшную и плевральные полости. В крайне редких случаях — в систему нижней полой вены. Именно так произошло с пенсионером.