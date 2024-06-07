Вашингтон
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«53 дня в больнице»: врачи областной больницы спасли пожилого омича от неминуемой смерти

Омские врачи перелили три литра крови пенсионеру за два месяца, чтобы спасти его.

Источник: Минздрав Омской области

Врачи Омской областной клинической больницы на протяжении двух месяцев боролись за жизнь 73-летнего пенсионера с множественными нарушениями работы органов. За это время ему перелили более 3 литров крови. Историю спасения омича рассказали в региональном минздраве.

За два месяца до того, как пенсионер попал в областную больницу, у него стали отекать ноги и появилась одышка. Омич, чувствуя ухудшение самочувствия, ходил по больницам. Медики поставили диагноз «тромбоз глубоких вен», было подозрение на новообразование брюшной полости, правого легкого.

Когда пожилой мужчина проходил очередное обследование в одной из больниц, врачи заподозрили у него наличие артериовенозного свища с массивным сбросом артериальной крови в венозное русло. Тогда его направили в областную больницу.

Комплексное обследование позволило поставить точный диагноз — «аневризма аорты в области бифуркации с прорывом в систему нижней полой вены». При аневризме стенка аорты расширяется и может разорваться. Без хирургического лечения разрыв стенки приводит к смерти пациента в 100% случаев. В большинстве случае при разрыве аневризмы кровь попадает в кишечник, пищевод, трахею, брюшную и плевральные полости. В крайне редких случаях — в систему нижней полой вены. Именно так произошло с пенсионером.

Хирурги провели операцию, чтобы устранить аневризму и артериально-венозный сброс. В ходе вмешательства медики впервые использовали метод временного прекращения кровотока, который позволил значительно уменьшить кровопотерю.

— После устранения аневризмы, осложненной свищем, все усилия медицинских работников были направлены на устранение связанных с основным заболеванием осложнений. Пациенту многократно выполнялись плевральные пункции для удаления жидкости из плевральных полостей и расправления лёгких. Возникала даже необходимость наложения плеврального дренажа, в связи с чем М. переводился для лечения в хирургическое торакальное отделение, — рассказал руководитель регионального сосудистого центра Областной клинической больницы Виктор Дударев.

Из-за нарушенного кровообращения и давления аневризмы на мочевой пузырь у омича развился некротический цистит. Ему потребовалась операция.

С момента операции пенсионеру было перелито более 3 литров компонентов крови — эритроцитов и плазмы.

Спустя 53 дня лечения в Областной клинической больницы состояние пациента стабилизировалось. Его выписали для продолжения амбулаторного лечения.

здоровье