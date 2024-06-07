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В Алматы до 15 сентября ограничат движение на участке по улице Жургенова

В Алматы на лето ограничат движение на участке по ул. Жургенова. Об этом 7 июня 2024 года заявили в ТОО «Алматинские тепловые сети», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как уточняется, движение для автотранспорта по ул. Жургенова — от ул. Жангельдина с переходом через ул. Жетысуская до ул. Тянь-Шаньская — будет закрыто с 8 июня по 15 сентября.

«Движение будет закрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 695 м, введенного в эксплуатацию с 1988 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента».

ТОО «Алматинские тепловые сети»

Согласно информации, данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 18 многоквартирных жилых домов, 61 частный дом, детский сад, школу и 13 прочих объектов.

«Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена».

ТОО «Алматинские тепловые сети»

Жителей и гостей южной столицы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.