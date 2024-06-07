В Алматы до 15 сентября ограничат движение на участке по улице Жургенова

Как уточняется, движение для автотранспорта по ул. Жургенова — от ул. Жангельдина с переходом через ул. Жетысуская до ул. Тянь-Шаньская — будет закрыто с 8 июня по 15 сентября.
«Движение будет закрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 695 м, введенного в эксплуатацию с 1988 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента».
Согласно информации, данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 18 многоквартирных жилых домов, 61 частный дом, детский сад, школу и 13 прочих объектов.
«Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена».
Жителей и гостей южной столицы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.