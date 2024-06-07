В МВД обратились к казахстанским водителям

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев подчеркнул, что полиция постоянно проводит разъяснительную и профилактическую работу, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия и нарушения ПДД. На загородных трассах ежедневно работают около 1,5 тысячи патрульных полицейских, каждый из которых обслуживает маршрут длиной 50 километров.
Однако анализ показывает, что водители часто игнорируют правила, превышают скорость, выезжают на встречную полосу и рискуют, что приводит к серьезным последствиям.
«Так, 5 июня в Актюбинской области водитель автомашины Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание, хотя буквально за некоторое время до происшествия был остановлен сотрудниками полиции и предупрежден о соблюдении ПДД. В результате данного происшествия погибли четыре человека».
Алибек Кениспаев еще раз призвал водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах и не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников движения. Он напомнил, что соблюдение ПДД является залогом безопасности всех участников дорожного движения.