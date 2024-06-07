В МВД обратились к казахстанским водителям

«Так, 5 июня в Актюбинской области водитель автомашины Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание, хотя буквально за некоторое время до происшествия был остановлен сотрудниками полиции и предупрежден о соблюдении ПДД. В результате данного происшествия погибли четыре человека».