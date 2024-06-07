В мэрии Уфы высказались об идее вырубить тополя

В Уфе полным ходом идет цветение тополей. Пух летает по улицам города и раздражает многих уфимцев, которые предлагают и вовсе вырубить деревья. Инициативу прокомментировали в администрации, заявив, что уничтожать тополя нецелесообразно.
— Эти деревья незаменимы для городов. Они неприхотливы, быстро растут и, главное, очищают воздух благодаря большим листьям, — отметили в мэрии Уфы.
В администрации также добавили, что новые тополя в городе уже давно не сажают, но и старые вырубать не будут. Дискомфорт от пуха могут снижать обильные дожди, которые проходят который день в Уфе.