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В мэрии Уфы высказались об идее вырубить тополя

Власти Уфы отреагировали на жалобы горожан по поводу тополиного пуха.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе полным ходом идет цветение тополей. Пух летает по улицам города и раздражает многих уфимцев, которые предлагают и вовсе вырубить деревья. Инициативу прокомментировали в администрации, заявив, что уничтожать тополя нецелесообразно.

— Эти деревья незаменимы для городов. Они неприхотливы, быстро растут и, главное, очищают воздух благодаря большим листьям, — отметили в мэрии Уфы.

В администрации также добавили, что новые тополя в городе уже давно не сажают, но и старые вырубать не будут. Дискомфорт от пуха могут снижать обильные дожди, которые проходят который день в Уфе.

экология