Сколько стоит окрошка в Челябинске

«5 яиц в 2024 году стоят 65,7 рубля».
Для приготовления классической окрошки нужен квас. Средняя стоимость 1,5 литра кваса составила 120 рублей.
По данным Росстата, цены на картофель растут по всей стране. За первую неделю июня клубни подорожали на 6,9%. В Челябинске 350 грамм картофеля в сетевых магазинах можно купить за 20 рублей (цена за килограмм достигает 48 рублей).
Аналитики в конце апреля подсчитали, что снижение цен среди овощей больше всего наблюдается на огурцы: в среднем стоимость достигает 183,70 рубля за 1 килограмм. Сейчас цена на 250−300 грамм варьируется около 45 рублей. Цена на вареную колбасу варьируется в районе 230 рублей за 500 грамм.
50 грамм зелени можно купить в среднем за 35 рублей. 250 грамм редиса обойдется хозяйке в районе 40 рублей.
250 грамм сметаны может стоить в сетевых магазинах около 68 рублей.
Стоимость заказа окрошки в кафе в центре города в среднем составляет 350 рублей.
Что касается прошлого года, аналитики делали подсчеты в конце июля.
«Домашняя» порция окрошки обойдется в среднем от 59,5 до 146 рублей. В свою очередь, цены в заведениях общепита варьируются от 180 до 350 рублей за трехсотграмовую порцию", — сообщили ранее в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области.