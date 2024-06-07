Сколько стоит окрошка в Челябинске

Аналитики в конце апреля подсчитали, что снижение цен среди овощей больше всего наблюдается на огурцы: в среднем стоимость достигает 183,70 рубля за 1 килограмм. Сейчас цена на 250−300 грамм варьируется около 45 рублей. Цена на вареную колбасу варьируется в районе 230 рублей за 500 грамм.