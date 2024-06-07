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В Красноярском крае 20 мигрантов лишили гражданства РФ за преступления

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство из них получили статьи за незаконный оборот наркотиков.

Источник: НИА Красноярск

Гражданства РФ лишились 19 мужчин в возрасте от 24 до 52 лет и одна 25-летняя девушка. Все они ранее приобрели гражданство и совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщили в краевом МВД.

«Подавляющее большинство правонарушений связано с незаконным оборотом наркотиков — 16. Остальные были осуждены за совершение преступлений против половой неприкосновенности и против жизни и здоровья, а также против общественной безопасности. По решению судов злоумышленники были приговорены к реальным срокам лишения свободы от 3 до 16 лет», — рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Сейчас все они отбывают наказание. После этого они будут обязаны покинуть территорию страны или правоохранители сделают это принудительно.