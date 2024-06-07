В Красноярском крае 20 мигрантов лишили гражданства РФ за преступления

«Подавляющее большинство правонарушений связано с незаконным оборотом наркотиков — 16. Остальные были осуждены за совершение преступлений против половой неприкосновенности и против жизни и здоровья, а также против общественной безопасности. По решению судов злоумышленники были приговорены к реальным срокам лишения свободы от 3 до 16 лет», — рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.