В Красноярском крае 20 мигрантов лишили гражданства РФ за преступления

Гражданства РФ лишились 19 мужчин в возрасте от 24 до 52 лет и одна 25-летняя девушка. Все они ранее приобрели гражданство и совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщили в краевом МВД.
«Подавляющее большинство правонарушений связано с незаконным оборотом наркотиков — 16. Остальные были осуждены за совершение преступлений против половой неприкосновенности и против жизни и здоровья, а также против общественной безопасности. По решению судов злоумышленники были приговорены к реальным срокам лишения свободы от 3 до 16 лет», — рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.
Сейчас все они отбывают наказание. После этого они будут обязаны покинуть территорию страны или правоохранители сделают это принудительно.