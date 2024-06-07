Жена ехала за ним. Погибший в трамвае в Кемерове пассажир спешил в больницу

В кемеровском ДТП с трамваями, которое произошло 6 июня в 7:30, пострадало больше ста человек. Изначально сразу после столкновения общественного транспорта власти заявляли, что погибших нет. Их действительно не было.
Однако спустя несколько часов борьбы врачей за жизнь 49-летнего мужчины он все-таки умер. kuzbass.aif.ru вспоминает, каким он был.
«Всегда придет на помощь».
«Вчера с женой они утром поехали в больницу. Ехали из Кировского на 226 автобусе. На мосту была пробка, и дядя Игорь решил выйти и сесть в трамвай, чтобы доехать одну остановку и не стоять в пробке. Жена осталась в автобусе», — рассказывает kuzbass.aif.ru племянница погибшего Игоря Д. Мария.
К несчастью, Игорь стоял у двери в переполненном трамвае. По утрам в час пик это обычное дело — город Кемерово, как и многие российские города, стоит у реки. Кемеровская река Томь разделяет его на два берега. Из одного, «спального», люди вынуждены ездить в центр на работу. Поток большой, вот и общественный транспорт по утрам переполнен.
Разгоняться трамвай № 10, куда сел Игорь, стал от остановки «ДК шахтёров». Тогда люди поняли, что едут слишком быстро, и пытались удержаться всеми силами. На повороте на мост (это около 50 метров от Дома культуры) Игоря выдавило из салона. Из трёх дверей вылетело две — у одной из них и стоял мужчина. На разлетевшихся по Интернету кадрах с городских камер видно, как из трамвая на скорости прямо на оживленную дорогу вылетают люди. Одним из них и был Игорь.
«Он очень отзывчивый, доброй души человек, всегда придёт на помощь. Очень любил свою жену. Он мог поддержать словом, советом, моему отцу помогал строить дом, бабушке ремонтировать дачный домик», — вспоминает дядю Мария, которая до сих пор не может поверить в случившееся.
Игорь когда-то перенёс операцию на легких и получил инвалидность. До неё работал электромонтажником, затем стал подрабатывать охранником — не хотел чувствовать себя ненужным, да и помогать семье надо. Возможно, если бы не инвалидность, организм Игоря смог бы выдержать падение из трамвая. Возможно, его бы удалось спасти.
Близкие простятся с ним завтра, 8 июня, в родном Кировском районе.
Никто не удержался.
Люди в набитом битком трамвае пережили всякое. Некоторые молились, держались за поручни изо всех сил, пытались лечь или сесть.
Кемеровчанин Иван (имя изменено) рассказывает kuzbass.aif.ru, что стоял в середине трамвая. Возможно, это его и спасло от травм.
"Сложно сказать, что чувствовал. Понял, что что-то не то, когда отъехал 10 метров от ДК шахтёров, потому что водитель не тормозил на первом повороте. Когда произошло столкновение, все упали. Еще когда ехали, все поручни сломались, никто не удержался.
Выходили через сломанные двери, потому что шёл дым, и долго оставаться внутри было небезопасно. Большинство было в порядке. Когда вышли, пошли пешком до КЭМЗ (остановка в несколько сотнях метров от места ДТП) на другой трамвай. Я поехал на автобусе", — вспоминает Иван.
Как сегодня утром, 7 июня, сообщил глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, четверых людей, которые находились в отделении реанимации после операций, перевели в обычные палаты. Речь идет о пострадавших в ДТП с трамваями накануне.
«Из стационара выписали одного человека, 20 продолжают лечение в больнице. Все получают необходимую медицинскую помощь, у всех положительная динамика», — отчитался мэр.
Мы в свою очередь надеемся, что перенесшие операции люди быстро восстановятся и переживут ДТП с минимальными потерями: физическими и моральными. Власти и КЭТК, перевозившая пассажиров, обещали помочь.