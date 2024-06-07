Жена ехала за ним. Погибший в трамвае в Кемерове пассажир спешил в больницу

Разгоняться трамвай № 10, куда сел Игорь, стал от остановки «ДК шахтёров». Тогда люди поняли, что едут слишком быстро, и пытались удержаться всеми силами. На повороте на мост (это около 50 метров от Дома культуры) Игоря выдавило из салона. Из трёх дверей вылетело две — у одной из них и стоял мужчина. На разлетевшихся по Интернету кадрах с городских камер видно, как из трамвая на скорости прямо на оживленную дорогу вылетают люди. Одним из них и был Игорь.