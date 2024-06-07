Котяков заявил об обсуждении создания демографического стандарта территорий

«Нам необходимо кардинальным образом изменить государственную политику и принятие решений в различных отраслях — то есть, смотреть на них через призму демографической составляющей. Обсуждается создание так называемого демографического стандарта территорий — это набор минимальных требований к условиям проживания семьи для того, чтобы инфраструктура, условия жизни в конкретной территории не препятствовали принятию осознанного решения о рождении следующего ребенка. Только такой подход нам позволит выйти на достижение показателя [суммарного коэффициента рождаемости] в 1,6 к 2030 году», — сказал он.
Котяков напомнил, что по итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в РФ составил 1,41. Целевой ориентир — показатель в 1,6 к 2030 году и 1,8 к 2036 году.
«Когда мы оперируем понятием “суммарный коэффициент рождаемости”, мы определяем количество рождений детей на женщину фертильного возраста. Этот показатель является наиболее объективно отражающим возможности демографической политики. Соответственно, с точки зрения горизонта 2030 года, я считаю, что показатель 1,6 достижим с учетом тех мер поддержки, которые мы сейчас формируем», — считает министр.
По его словам, сегодня в России наблюдается рост рождения третьих детей, также стабилизировалось количество первых рождений. При этом сейчас просаживается количество рождений вторых детей. «В научных кругах среди демографов существует такое мнение, что первый ребенок рождается по любви, а второй ребенок — это уже осознанный демографический выбор конкретной семьи. Нам нужно создать условия для наших граждан, чтобы они делали осознанный выбор на рождение второго и последующих детей», — подытожил он.
О ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.