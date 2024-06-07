Котяков заявил об обсуждении создания демографического стандарта территорий

«Нам необходимо кардинальным образом изменить государственную политику и принятие решений в различных отраслях — то есть, смотреть на них через призму демографической составляющей. Обсуждается создание так называемого демографического стандарта территорий — это набор минимальных требований к условиям проживания семьи для того, чтобы инфраструктура, условия жизни в конкретной территории не препятствовали принятию осознанного решения о рождении следующего ребенка. Только такой подход нам позволит выйти на достижение показателя [суммарного коэффициента рождаемости] в 1,6 к 2030 году», — сказал он.