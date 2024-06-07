Адское пекло вернется в Краснодар после временного снижения температуры

Ранее сообщалось, что 5 июня в Краснодаре побили рекорд по жаре 58-летней давности. В городе воздух прогрелся до 35 градусов. Таких значений в этот день никогда не было. Метеорологи говорят, что это не предел. На Кубани летом ожидаются и более высокие температуры на солнце в июле и августе. Не исключены и новые рекорды в середине июня.