Адское пекло вернется в Краснодар после временного снижения температуры

В Краснодаре и крае холодный фронт продолжит понижать температуру. 7 июня ожидается +31 градус тепла.
«Синоптическая ситуация в атмосфере над территорией Кубани будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Местами он вызовет кратковременные ливни и грозы и продолжит процессы понижения температуры», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
После временного снижения температуры на Кубань вернется адское пекло. Уже в субботу, 8 июня, столбики начнут снова тянутся вверх, воздух прогреется до +32. По прогнозам, к середине месяца по краю значения могут достигнуть 40 градусов. С начала рабочей недели, с 10 июня, воздух прогреется до 34 градусов. А
Ранее сообщалось, что 5 июня в Краснодаре побили рекорд по жаре 58-летней давности. В городе воздух прогрелся до 35 градусов. Таких значений в этот день никогда не было. Метеорологи говорят, что это не предел. На Кубани летом ожидаются и более высокие температуры на солнце в июле и августе. Не исключены и новые рекорды в середине июня.
Кстати, в Краснодаре заботятся о пассажирах общественного транспорта. Власти призвали перевозчиков включать кондиционеры в жару. А на тех, кто просьбы игнорирует можно накатать жалобу в КТТУ. А в парках города сообщили, что при дневной температуре выше 30 градусов будут временно закрывать аттракционы.