Троих отцов из Андижана привлекли к ответственности за неуплату алиментов

Один из алиментщиков задолжал 23,9 миллиона сумов. На судебном заседании он признал свою безответственность, но тут же оправдал себя тем, что является безработным. Задолженность другого на содержание двоих детей превысила 16 миллионов сумов.
Также на судебном заседании рассмотрели вопрос об ответственности еще пятерых должников, которые безответственно относятся к выплате алиментов. Троих приговорили к 15 суткам административного ареста, а двоим дали срок для погашения долга.
По данным, предоставленным пресс-секретарем Верховного суда Узбекистана Азизом Абидовым, в 2023 году по статье 47−4 Кодекса об административной ответственности (уклонение от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц) к административной ответственности привлечено свыше 8,5 тысячи человек. При этом 160 из них получили штрафы, к административному лишению свободы были приговорены 8 357 человек.
В первом квартале 2024 года по этой же статье к административной ответственности привлекли 2 593 человек — оштрафовали 35, а арестовали 2 558 человек.