Троих отцов из Андижана привлекли к ответственности за неуплату алиментов

По данным, предоставленным пресс-секретарем Верховного суда Узбекистана Азизом Абидовым, в 2023 году по статье 47−4 Кодекса об административной ответственности (уклонение от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц) к административной ответственности привлечено свыше 8,5 тысячи человек. При этом 160 из них получили штрафы, к административному лишению свободы были приговорены 8 357 человек.