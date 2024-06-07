Модель Playboy из НСО выложила фото в платье с глубоким декольте

Напомним, Елена Перминова родилась в Бердске Новосибирской области. Сейчас она — мать четырех детей и модель Playboy. Ее недавнее фото повергло в шок подписчиков. На кадрах 37-летняя женщина в хорошей форме позирует в длинном платье на бретелях вокруг шеи. Разрез платья до бедра. Свой образ сибирячка дополнила сумкой и открытыми босоножками.