Модель Playboy из НСО выложила фото в платье с глубоким декольте

Жена российского миллиардера Александра Лебедева поделилась снимком в белом платье с экстремальным вырезом. На фото модель лежит в поле, усыпанном цветами.
Напомним, Елена Перминова родилась в Бердске Новосибирской области. Сейчас она — мать четырех детей и модель Playboy. Ее недавнее фото повергло в шок подписчиков. На кадрах 37-летняя женщина в хорошей форме позирует в длинном платье на бретелях вокруг шеи. Разрез платья до бедра. Свой образ сибирячка дополнила сумкой и открытыми босоножками.
В соцсетях модель добавила, что в последнее время часто носит длинные платья, так как они подчеркивают ее талию, а подобные разрезы сбоку визуально удлиняют ноги.