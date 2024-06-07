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В Приморье в партии куриных грудок из КНР обнаружили сальмонеллу

Из Китая в край доставили 27 тонн куриного мяса.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье специалисты межобластной ветеринарной лаборатории проверили партию замороженных грудок общим весом в 27 тонн из Китая. Исследования показали, что в продуктах содержатся бактерии сальмонеллы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого Россельхознадзора.

«Подобные выявления возбудителя свидетельствуют о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на предприятии-изготовителе».

Эксперты отметили, что сальмонелла хорошо сохраняется в мясе в том числе и замороженном, чтобы от нее избавиться, нужна тщательная термическая обработка.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Дальнереченске произошло массовое отравление, причиной которого стали наггетсы с сальмонеллой.

В Роспотребнадзоре добавили, что с начала года эксперты проверили более 600 образцов различной продукции, 14 результатов исследований показали нарушения, причем в трех случаях в куриных грудках из КНР нашли сальмонеллу.

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