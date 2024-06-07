Погибший в жутком ДТП кемеровчанин пересел с автобуса на трамвай

49-летний кемеровчанин, который погиб в результате ДТП с трамваями в Кемерове, пересел из автобуса в трамвай. Это решение стоило ему жизни.
«Вчера с женой они утром поехали в больницу. Ехали с Кировского на 226 автобусе. На мосту была пробка, и дядя Игорь решил выйти и сесть на трамвай, чтобы доехать одну остановку и не стоять в пробке. Жена осталась в автобусе», — рассказывает kuzbass.aif.ru племянница погибшего Игоря Д. Мария.
К несчастью, Игорь стоял у двери в переполненном трамвае. Ее и выдавило, когда машина сильно наклонилась, а кемеровчанин вылетел на оживленную дорогу.
Как стало известно kuzbass.aif.ru, Игорь когда-то перенес операцию на легких и получил инвалидность. До нее работал электромонтажником, затем стал подрабатывать охранником. Возможно, если бы не инвалидность, организм Игоря смог бы выдержать падение из трамвая.