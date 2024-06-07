Погибший в жутком ДТП кемеровчанин пересел с автобуса на трамвай

«Вчера с женой они утром поехали в больницу. Ехали с Кировского на 226 автобусе. На мосту была пробка, и дядя Игорь решил выйти и сесть на трамвай, чтобы доехать одну остановку и не стоять в пробке. Жена осталась в автобусе», — рассказывает kuzbass.aif.ru племянница погибшего Игоря Д. Мария.