Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма

Спасатели подчеркнули. что в этот период любой источник открытого огня может привести к крупным лесным и ландшафтным пожарам. которые невозможно потушить, а лишь локализовать. По данным МЧС, в этом году зафиксировано уже 11 природных пожаров в горах и лесу.