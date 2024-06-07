Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма

«В муниципальном округе Ялта, в Симферополе, а так же в Белогорском районе — 5 класс пожарной опасности», — предупреждают в министерстве.
Спасатели подчеркнули. что в этот период любой источник открытого огня может привести к крупным лесным и ландшафтным пожарам. которые невозможно потушить, а лишь локализовать. По данным МЧС, в этом году зафиксировано уже 11 природных пожаров в горах и лесу.
Накануне спасатели объявляли чрезвычайную пожароопасность в южных, восточных и центральных районах Крыма и в городе Севастополь. При этом на полуострове введен запрет на посещение лесов с 6 по 26 июня.
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим.