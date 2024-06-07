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Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС России.

«В муниципальном округе Ялта, в Симферополе, а так же в Белогорском районе — 5 класс пожарной опасности», — предупреждают в министерстве.

Спасатели подчеркнули. что в этот период любой источник открытого огня может привести к крупным лесным и ландшафтным пожарам. которые невозможно потушить, а лишь локализовать. По данным МЧС, в этом году зафиксировано уже 11 природных пожаров в горах и лесу.

Накануне спасатели объявляли чрезвычайную пожароопасность в южных, восточных и центральных районах Крыма и в городе Севастополь. При этом на полуострове введен запрет на посещение лесов с 6 по 26 июня.

С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим.

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