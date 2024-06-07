Важное СМС: о состоянии пациентов в реанимации будут сообщать родственникам

«Все прекрасно понимают, как сильно родственники переживают за своих близких, когда те попадают в реанимацию. Как правило, у таких пациентов практически никогда не бывает возможности связаться с близким и сообщить о самочувствии. Члены семьи обрывают телефоны в кол-центрах, ловят лечащих врачей в коридорах, дежурят у палат, потому что очень переживают за родных и хотят знать об их состоянии. Мы думали, как помочь родственникам, и запустили в пилотном режиме сразу в восьми реанимационных отделениях “Коммунарки” новый сервис. Члену семьи больного, находящегося в реанимации, ежедневно будет приходить СМС. Оно будет содержать несколько важных параметров о состоянии здоровья человека. К примеру, находится ли пациент в сознании, дышит сам или с помощью ИВЛ, и самое главное — четкие выводы о том, какая динамика. Я очень надеюсь, что этот сервис облегчит людям прохождение такого непростого периода», — сообщила Анастасия Ракова.