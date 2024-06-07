Важное СМС: о состоянии пациентов в реанимации будут сообщать родственникам

Узнать о самочувствии члена семьи, который находится в реанимации, москвичи смогут с помощью нового сервиса. Теперь им ежедневно будут приходить СМС-сообщения с информацией о состоянии пациента и ключевыми показателями. Проект запущен в пилотном режиме в реанимационных отделениях Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Об этом на XXVII Петербургском международном экономическом форуме рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Все прекрасно понимают, как сильно родственники переживают за своих близких, когда те попадают в реанимацию. Как правило, у таких пациентов практически никогда не бывает возможности связаться с близким и сообщить о самочувствии. Члены семьи обрывают телефоны в кол-центрах, ловят лечащих врачей в коридорах, дежурят у палат, потому что очень переживают за родных и хотят знать об их состоянии. Мы думали, как помочь родственникам, и запустили в пилотном режиме сразу в восьми реанимационных отделениях “Коммунарки” новый сервис. Члену семьи больного, находящегося в реанимации, ежедневно будет приходить СМС. Оно будет содержать несколько важных параметров о состоянии здоровья человека. К примеру, находится ли пациент в сознании, дышит сам или с помощью ИВЛ, и самое главное — четкие выводы о том, какая динамика. Я очень надеюсь, что этот сервис облегчит людям прохождение такого непростого периода», — сообщила Анастасия Ракова.
В СМС-сообщениях отразят информацию об общем состоянии пациента и данные по ключевым показателям: давлению, сатурации, температуре, пульсу и дыханию.
Пилотный проект запустили 6 июня в каждом из восьми отделений реанимации «Коммунарки». В дальнейшем планируется внедрить эту систему во все реанимационные отделения столичных клиник.