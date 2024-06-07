Сертификаты ЦТ начнут выдавать абитуриентам с 1 июля

Как отмечал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, тесты ЦЭ и ЦТ по уровню сложности не отличаются и соответствуют школьной программе.
По каждому предмету есть подробные спецификации, которые опубликованы. Кроме того, все задания проходят не только внутреннюю, но и внешнюю экспертизу, для чего имеется группа специалистов.
Сдача централизованного тестирования (ЦТ) и централизованного экзамена (ЦЭ) стартовала в Беларуси 27 мая. ЦЭ является одновременно выпускным и вступительным испытанием в вузы. Также для поступления абитуриентам необходимо сдать еще одно ЦТ.
Последнее ЦТ в основном графике пройдет 7 июня. Одиннадцатиклассники смогут сдать в пятницу химию, физику, обществоведение и историю Беларуси.
Вступительная компания в государственных вузах Беларуси начнется уже в июне. Первыми смогут подать документы целевики, затем — бюджетники и платники.