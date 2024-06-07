4 кузбассовцев, среди которых замгубернатора и прокурор, наградил Путин

Прокурор Кемеровской области Александр Блошкин также награждён Почетной грамотой Президента РФ за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу. А заместитель губернатора Кемеровской области, руководитель представительства Кузбасса при правительстве страны Виктор Кириллов отмечен Почётной грамотой за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.