4 кузбассовцев, среди которых замгубернатора и прокурор, наградил Путин

Распоряжением Владимира Путина № 163-рп от 6 июня 2024 года жители регионов Сибири поощрены почётными грамотами и благодарностями Президента РФ за выдающиеся успехи в профессиональной и общественной деятельности.
Так, почётной грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награждены работники «Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева»: Наталья Cухорукова, заместитель главного врача, и Татьяна Прохорова, медицинская сестра.
Прокурор Кемеровской области Александр Блошкин также награждён Почетной грамотой Президента РФ за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу. А заместитель губернатора Кемеровской области, руководитель представительства Кузбасса при правительстве страны Виктор Кириллов отмечен Почётной грамотой за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.