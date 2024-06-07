В Казахстане стартовали рейды против нелегалов. Узбекистанцев, находящихся в соседней стране, попросили строго соблюдать миграционное законодательство

С 3 июня во всех регионах Казахстана для выявления нарушений в сфере миграции проводятся рейды «Нелегал-2024», в ходе которых принимаются меры в отношении иностранных граждан, нарушивших порядок законного пребывания и легальной трудовой миграции на территории Казахстана.
В связи с частыми случаями нарушений законодательства, зафиксированными в Алматы, Астане, Шымкенте и Мангистауской области, Агентство по внешней трудовой миграции просит соотечественников, отправляющихся и находящихся в Казахстане, соблюдать миграционные правила.
Напомним, что граждане Узбекистана могут находиться в Казахстане до 30 дней, но работать в этот период им запрещено. Кроме того, человек, отправляющийся в Казахстан на работу, обязан сразу получить разрешение на работу и разрешение на временное проживание.