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В Казахстане стартовали рейды против нелегалов. Узбекистанцев, находящихся в соседней стране, попросили строго соблюдать миграционное законодательство

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Агентство по внешней трудовой миграции призывает узбекистанцев, отправляющихся и находящихся в Казахстане, строго соблюдать миграционные правила этой страны, сообщает корреспондент Podrobno.uz..

Источник: Podrobno.uz

С 3 июня во всех регионах Казахстана для выявления нарушений в сфере миграции проводятся рейды «Нелегал-2024», в ходе которых принимаются меры в отношении иностранных граждан, нарушивших порядок законного пребывания и легальной трудовой миграции на территории Казахстана.

В связи с частыми случаями нарушений законодательства, зафиксированными в Алматы, Астане, Шымкенте и Мангистауской области, Агентство по внешней трудовой миграции просит соотечественников, отправляющихся и находящихся в Казахстане, соблюдать миграционные правила.

Напомним, что граждане Узбекистана могут находиться в Казахстане до 30 дней, но работать в этот период им запрещено. Кроме того, человек, отправляющийся в Казахстан на работу, обязан сразу получить разрешение на работу и разрешение на временное проживание.

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