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Циклоны и атмосферные фронты накроют Приморье на следующей рабочей неделе

Во Владивостоке облачно, туман и морось.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 3 м/с 57% 751 мм рт. ст. +20°
Источник: PrimaMedia.ru

На следующей неделе Приморский край окажется под воздействием циклонов и атмосферных фронтов, сообщает ИА PrimaMedia. Во многих районах то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь будут идти дожди. Такие данные озвучили в пресс-службе Примгидромета.

В понедельник, 10 июня, дожди пройдут на большей территории, местами ливни и грозы.

Во вторник, 11 июня, дожди в основном прекратятся, днем кратковременные возможны лишь в отдельных районах.

В Приморье может вернуться летнее тепло, но только на один день.

Синоптики озвучили прогноз погоды на конец рабочей недели в крае.

В среду, 12 июня, дожди возобновятся, наиболее интенсивные ожидаются на юге. Температурный режим без резких изменений: минимальная температура +6…+14 °С, максимальная +20…+27 °С, на побережье +12…+19 °С.

Во Владивостоке преимущественно облачно, туман и морось, в середине недели возможен дождь. Температура воздуха ночью +11…+15 °С, днем +15…+19 °С.