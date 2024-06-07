Циклоны и атмосферные фронты накроют Приморье на следующей рабочей неделе

На следующей неделе Приморский край окажется под воздействием циклонов и атмосферных фронтов, сообщает ИА PrimaMedia. Во многих районах то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь будут идти дожди. Такие данные озвучили в пресс-службе Примгидромета.