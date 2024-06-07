Циклоны и атмосферные фронты накроют Приморье на следующей рабочей неделе

На следующей неделе Приморский край окажется под воздействием циклонов и атмосферных фронтов, сообщает ИА PrimaMedia. Во многих районах то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь будут идти дожди. Такие данные озвучили в пресс-службе Примгидромета.
В понедельник, 10 июня, дожди пройдут на большей территории, местами ливни и грозы.
Во вторник, 11 июня, дожди в основном прекратятся, днем кратковременные возможны лишь в отдельных районах.
В Приморье может вернуться летнее тепло, но только на один день.
Синоптики озвучили прогноз погоды на конец рабочей недели в крае.
В среду, 12 июня, дожди возобновятся, наиболее интенсивные ожидаются на юге. Температурный режим без резких изменений: минимальная температура +6…+14 °С, максимальная +20…+27 °С, на побережье +12…+19 °С.
Во Владивостоке преимущественно облачно, туман и морось, в середине недели возможен дождь. Температура воздуха ночью +11…+15 °С, днем +15…+19 °С.