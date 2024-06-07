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Жаркие и дождливые выходные ждут воронежцев

В субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, Воронежской области будет до 29 градусов тепла, пройдут дожди.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 3 м/с 57% 751 мм рт. ст. +20°

Погоду области будут определять атмосферные фронты циклонов. Об этом сообщил местный гидрометцентр.

В субботу, 8 июня, на территории региона прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер западный 8−13 м/с. Температура ночью 11−16°, днем 24−29°.

В Воронеже кратковременные дожди. Температура ночью 11−16°, днем 27−29°.

В воскресенье, 9 июня, по области ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный 7−12 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 24−29°.

В Воронеже ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ночная температура воздуха 13−15°, днем 27−29°.

Самый жаркий день 8 июня в Воронеже наблюдался в 1948 году — 35°, а самый холодный день — в 1978 году: 2,8° тепла.