Кузбассовцев предупреждают о сильных ливнях, грозах и крупном граде

«Автомобилистам следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления и стать причиной автоаварии. Пешеходам следует переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах. На мокрой дороге увеличивается тормозной путь транспорта», — напоминают инспекторы.