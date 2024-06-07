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Кузбассовцев предупреждают о сильных ливнях, грозах и крупном граде

Последствия стихии до сих пор разгребают в Новокузнецке.

Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает о шторме в виде сильных дождей местами по области, ливней, гроз, крупного града и усилении ветра до 17 м/с.

«Автомобилистам следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления и стать причиной автоаварии. Пешеходам следует переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах. На мокрой дороге увеличивается тормозной путь транспорта», — напоминают инспекторы.

Также мы писали, что в Новокузнецке до сих пор устраняют последствия стихии, обрушившейся накануне на город. Часть домов и объектов остались без электричества, деревья падали на машины, а участки дорог затопило дождями.