Кузбассовцев предупреждают о сильных ливнях, грозах и крупном граде

Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает о шторме в виде сильных дождей местами по области, ливней, гроз, крупного града и усилении ветра до 17 м/с.
«Автомобилистам следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления и стать причиной автоаварии. Пешеходам следует переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах. На мокрой дороге увеличивается тормозной путь транспорта», — напоминают инспекторы.
Также мы писали, что в Новокузнецке до сих пор устраняют последствия стихии, обрушившейся накануне на город. Часть домов и объектов остались без электричества, деревья падали на машины, а участки дорог затопило дождями.