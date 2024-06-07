В конце рабочей недели жара уходит из Петербурга

Из Петербурга уходит небывалая для начала июня жара. В последний день рабочей недели в формирование условий погоды вмешается гребень антициклона, который оттеснит дождевые облака на восток региона и заметно понизит температуру. Об этом сообщили синоптики погодного центра «Фобос» на портале «Метеовести».
При этом погода остаётся вполне комфортной — переменная облачность без существенных осадков, и только на востоке Ленобласти местами возможны кратковременные грозовые дожди.
Воздух в городе прогреется до +18… +20 градусов, в области 2 до +17… +22°. Ветер западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
В субботу синоптики обещают небольшой освежающий дождик и +18… +20.
К слову, на фоне аномальной жары, накрывшей Петербург в этом мае, глобальное потепление уже не кажется мифом. И городские власти уже утвердили план адаптации к изменениям климата. Подсчитано, что ущерб от природных катаклизмов для Северной столицы может составлять до 780 миллиардов в год. Для понимания этой цифры надо вспомнить, что весь бюджет города ненамного превышает триллион рублей — то есть суммы вполне сопоставимые.