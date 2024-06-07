В конце рабочей недели жара уходит из Петербурга

К слову, на фоне аномальной жары, накрывшей Петербург в этом мае, глобальное потепление уже не кажется мифом. И городские власти уже утвердили план адаптации к изменениям климата. Подсчитано, что ущерб от природных катаклизмов для Северной столицы может составлять до 780 миллиардов в год. Для понимания этой цифры надо вспомнить, что весь бюджет города ненамного превышает триллион рублей — то есть суммы вполне сопоставимые.