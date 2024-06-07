Врач Егорова назвала самые важные элементы здорового питания детей

Врач по медицинской профилактике «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Лилия Егорова назвала kuzbass.aif.ru самые важные элементы здорового питания детей.
Больше всего организму детей и подростков нужен белок, строительный материал для растущего организма, и незаменимые аминокислоты, которые не вырабатываются организмом и должны поступать в него вместе с пищей.
«В рационе обязательно должны быть жиры — молоко, масло, яйца. Но злоупотреблять жирами не рекомендуется. Углеводы детям младшего возраста нужны меньше, чем жиры и белки. Избыток углеводов (особенно сахара) ухудшает развитие и рост детей, снижает иммунитет, повышает вероятность развития кариеса. Детский организм также крайне нуждается в витаминах (особенно А и D)», — говорит Лилия Егорова.
Подробнее о питании детей рассказали в статье.