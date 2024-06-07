В аэропорту Перми сняли с самолета устроившего скандал дебошира

Ранним утром 6 июня на борту воздушного судна произошел инцидент. Самолет готовился к вылету по маршруту «Пермь-Москва». Скандал устроил 35-летний пассажир.
Мужчина мешал другим пассажирам занимать свои места. На замечания бортпроводника он громко отвечал нецензурной бранью. Командир воздушного судна составил акт о нарушении правил поведения на борту, авиадебоширу отказали в посадке.
В линейном отделе транспортной полиции Перми пояснили, скандал устроил нетрудоустроенный житель Пермского края. Его доставили в служебное помещение полиции в аэропорту «Большое Савино».
В отношении авиадебошира составили административный протокол за мелкое хулиганство. Мужчине грозит административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.
«Комсомолке» в пресс-службе Международного аэропорта «Пермь» подтвердили факт произошедшего инцидента на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» рейса СУ1395 «Пермь-Москва». Вылет самолета в аэропорт «Шереметьево» задержали на полчаса — до 06:58.