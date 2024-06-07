В Уфе закроют проезд на нескольких улицах в связи с прибытием Казанской иконы Божией Матери

В связи с этим с 6:00 до 21:00 10 и 11 июня ограничат движение транспорта. Так, в Уфе закроют улицы Кирова (от Ветошникова до Айской), Амурскую (от дома № 60 по Амурской до дома № 91 по Кирова), Крестьянскую (от дома № 63 по Крестьянской до дома № 91 Кирова).