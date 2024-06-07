Стали известны самые аварийные районы в Новосибирской области

В Новосибирской области увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предыдущим периодом. За первые пять месяцев 2023 года произошло 788 аварий, в результате которых погибли 86 человек, а 983 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Nsk.om1.ru со ссылкой на данные ГУ МВД по области.