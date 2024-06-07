За два месяца в Пермском крае произошло более 9 тысяч нападений клещей

С начала апреля с жалобами на присасывание клещей в медицинские учреждения Прикамья обратилось 9131 жителей края. Среди обратившихся прикамцев 2074 оказались детьми. Больше всего нападений было зафиксировано в Добрянском, Карагайском и Пермском округах. Также повышенная активность наблюдается в Ильинском, Краснокамском и Очёрском муниципалитетах.