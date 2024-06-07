За два месяца в Пермском крае произошло более 9 тысяч нападений клещей

Количество нападений клещей за первые два месяца активности в Пермском крае превысило 9 тысяч, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
С начала апреля с жалобами на присасывание клещей в медицинские учреждения Прикамья обратилось 9131 жителей края. Среди обратившихся прикамцев 2074 оказались детьми. Больше всего нападений было зафиксировано в Добрянском, Карагайском и Пермском округах. Также повышенная активность наблюдается в Ильинском, Краснокамском и Очёрском муниципалитетах.
«По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 42,5% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 2,9% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,4% гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), в 1,1% клещевым вирусным энцефалитом», — рассказывает краевой Роспотребнадзор. Напомним, первое нападение клеща в 2024 году на территории Пермского края было зафиксировано в начале апреля в Лысьве. Оно произошло в частном секторе.