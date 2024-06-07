Вашингтон
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев зовут на фестиваль путешественников «Сгущенка»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Он пройдет 16 июня на Ярыгинской набережной.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В следующее воскресенье, 16 июня, на Ярыгинской набережной в Красноярске состоится ежегодный фестиваль путешественников «Сгущенка». Локации начнут работу в 15:00.

«Молодёжный “Центр путешественников” разработал для гостей фестиваля насыщенную программу, состоящую из различных разлекательных и образовательных площадок по туризму, фотовыставки, лекции на тему путешествий, фейл-конференции (спикеры будут делиться своими провалами, которые помогли им в развитии), ярмарки сувениров ручной работы, концерта музыкальных групп “Легче” и “Loyzi”, автобусной экскурсии по вечернему городу», — рассказали в городской мэрии.

Вечерняя автобусная экскурсия начнется в 20:30. Чтобы попасть на нее, необходимо заранее зарегистрироваться. Ссылка появится 15 июня в группе молодежного центра.

шоу