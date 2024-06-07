Красноярцев зовут на фестиваль путешественников «Сгущенка»

«Молодёжный “Центр путешественников” разработал для гостей фестиваля насыщенную программу, состоящую из различных разлекательных и образовательных площадок по туризму, фотовыставки, лекции на тему путешествий, фейл-конференции (спикеры будут делиться своими провалами, которые помогли им в развитии), ярмарки сувениров ручной работы, концерта музыкальных групп “Легче” и “Loyzi”, автобусной экскурсии по вечернему городу», — рассказали в городской мэрии.