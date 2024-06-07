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В Перми производителя газобетонных блоков оштрафовали за необоснованное завышение цены

АО «Пермтрансжелезобетон» оплатило штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Ранее общество было привлечено к административной ответственности за необоснованное завышение цены на газобетонные блоки.

Источник: Reuters

В 2023 году Пермское УФАС признало производителя виновым в нарушении Закона о защите конкуренции за необоснованное завышение цены на газобетонные блоки.

АО «Пермтрансжелезобетон», занимающее доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в границах Пермского края, с конца 2021 года по июнь 2022 года увеличило прайсовую отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза. Сообщает пресс-служба УФАС России по Пермскому краю.

В итоге рассмотрения дела производитель снизил необоснованно завышенные цены на газобетонные блоки. Но оспаривал решение УФАС в суде. Отметим, что суд поддержал антимонопольную службу.

АО «Пермтрансжелезобетон» был назначен штраф в размере 475 000 рублей. Также на 15 000 рублей было оштрафовано должностное лицо компании. Производитель стройматериалов оплатил назначенные УФАС штрафы.

ФАС