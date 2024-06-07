В Перми производителя газобетонных блоков оштрафовали за необоснованное завышение цены

АО «Пермтрансжелезобетон», занимающее доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в границах Пермского края, с конца 2021 года по июнь 2022 года увеличило прайсовую отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза. Сообщает пресс-служба УФАС России по Пермскому краю.