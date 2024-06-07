Главные новости 7 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 7 июня 2024 года.
За ночь над российскими регионами сбили 28 беспилотников
Силы ПВО сбили 28 беспилотников ночью: 11 — над Крымом, 8 — над Азовским морем, 6 — над Кубанью, 2 — над Белгородской, 1 — над Ростовской областями. В Ростовской области загорелся нефтезавод, тушение прерывалось из-за угрозы повторной атаки.
Байден не поддержал идею Макрона об отправке военных на Украину
В Госдепе полагают, что ЕС не следует создавать аналог НАТО
США поддерживают укрепление обороноспособности ЕС, но считают, что этот процесс должен происходить в сотрудничестве с НАТО, а создание отдельного военного блока в ЕС нецелесообразно, отметил представитель Госдепа Дэниел Сайзек.
Набиуллина подчеркнула важность доступных цен на жилье
Кем заменят бакалавров в новой системе образования
Российских студентов будут называть специалистами, ориентированными на потребности экономики, рассказал вице-премьер Чернышенко на ПМЭФ. С 2025 года дипломы можно будет получать в электронном формате, а термин «бакалавр» исчезнет.