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Главные новости 7 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 7 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 7 июня 2024 года.

За ночь над российскими регионами сбили 28 беспилотников

Силы ПВО сбили 28 беспилотников ночью: 11 — над Крымом, 8 — над Азовским морем, 6 — над Кубанью, 2 — над Белгородской, 1 — над Ростовской областями. В Ростовской области загорелся нефтезавод, тушение прерывалось из-за угрозы повторной атаки.

Байден не поддержал идею Макрона об отправке военных на Украину

Президент Франции Макрон предложил Байдену отправить западных инструкторов на Украину, но тот отказался из-за риска эскалации конфликта. Макрон планирует обучить 4,5 тысячи украинских солдат во Франции. Россия считает поставки оружия Украине вмешательством НАТО.

В Госдепе полагают, что ЕС не следует создавать аналог НАТО

США поддерживают укрепление обороноспособности ЕС, но считают, что этот процесс должен происходить в сотрудничестве с НАТО, а создание отдельного военного блока в ЕС нецелесообразно, отметил представитель Госдепа Дэниел Сайзек.

Набиуллина подчеркнула важность доступных цен на жилье

На ПМЭФ обсудили влияние господдержки ипотеки на цены жилья. Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков и глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметили, что льготные программы привели к росту цен и дисбалансу на рынке недвижимости.

Кем заменят бакалавров в новой системе образования

Российских студентов будут называть специалистами, ориентированными на потребности экономики, рассказал вице-премьер Чернышенко на ПМЭФ. С 2025 года дипломы можно будет получать в электронном формате, а термин «бакалавр» исчезнет.